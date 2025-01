Puntomagazine.it - Ufficiale: Elia Caprile al Cagliari, Scuffet al Napoli – Il Mercato tra i Pali si Rinnova

alal: ildei portieri si accende con nuovi trasferimenti tra i: il portiere, classe 2001, lascia ile si trasferisce alcon la formula del prestito secco fino alla fine della stagione 2024-2025, con diritto di riscatto. Contestualmente, Simone, 1996, fa il percorso inverso, passando alin prestito fino al termine della stagione. Un’operazione che riguarda direttamente i numeri 1 delle rispettive squadre e che promette di arricchire ulteriormente la competizione nei ruoli tra ial: Nuovo Capitolo per il Portiere Veroneseè arrivato ieri pomeriggio a Elmas, dove è stato accolto da una piccola folla di tifosi entusiasti. Durante il suo arrivo, non sono mancate battute scherzose, con alcuni supporters che gli hanno consigliato di non “prendersela” con Leonardo Pavoletti, ricordando il gol decisivo del bomber rossoblù nei playoff contro il Bari, proprio quandodifendeva idei pugliesi.