Tony Effe parte a razzo verso il Festival di Sanremo 2025 | Icon è il disco più ascoltato nel 2024 Tra i singoli trionfa Tuta Gold di Mahmood

Sono state rese note le classifiche annuali FIMI-GfK. Per la Top 100 Album & Compilation svetta al primo posto “” di, seguito da “Dio lo sa” di Geolier in seconda posizione e “Vera Baddie” è terza. Quest’ultima ha interrotto i sei anni d’assenza dal podio annuale dadi una artista donna (l’ultima volta fu Laura Pausini con “Fatti sentire”) e ha raggiunto il miglior risultato dell’anno per un artista in vetta alla classifica.Per la Top 100non c’è partita per “” diche conquista la vetta, mentre Rose Villain con “Come un tuono” (feat. Guè) si posiziona al secondo posto, terzo Geolier, con il brano sanremese “I p’ me, tu p’ te”.Kid Yugi conquista il trono della Top 20 CD, Vinili e Musicassette con “I nomi del diavolo” e Lazza si posiziona secondo con “Locura”, terzo è l’internazionale “The Tortured Poets Department” di Taylor Swift.