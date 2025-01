Anteprima24.it - Serena Rossi su Rai1 dal 12 gennaio: Mina tra il matrimonio e la morte della madre

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Prima di cominciare voglio condividere con voi la gioianotizialiberazione di Cecilia Sala, donna coraggiosa, siamo stati tutti in apprensione. Oggi possiamo finalmente respirare insieme alla sua famiglia”. Parole diche ci ha tenuto a rivolgere un pensiero alla scarcerazionegiornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Tra le serie che aprono questo 2025 c’è ancheSettembre 3: l’attesissima terza stagionefiction amatissima dal pubblico tv e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda da domenica 122025 sue in streaming su RaiPlay con protagonistanel ruolo dell’assistente sociale che si muove tra i vicoli di Napoli affiancata da Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, nei rispettivi ruoli di Domenico (il medico Ginecologo che vive una storia d’amore conche diventerà più consapevole) e di zia Rosa.