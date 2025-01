Sci alpino slalom Madonna di Campiglio 2025 | trionfa a sorpresa Popov sul podio anche Meillard e Kolega

Leggi su Sportface.it

Trionfo adi Albertnellodidi, 71esima edizione della 3Tre. Nel quinto appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2024/25 di sci, il bulgaro ha recuperato dalla settima posizione della prima m, chiudendo con il crono di 1:45.22. Il folletto di Sofia è stato sontuoso sul muro del Canalone Miramonti sfruttandoil suo baricentro basso, e ha messo in fila Loicper 44 centesimi. Al terzo posto c’è il croato Samuel, staccato di 46 centesimi, al primodella carriera. Perè la prima vittoria in carriera, la seconda per la Bulgaria in Coppa del Mondo a 45 anni esatti distanza dall’ultima volta: proprio l’8 gennaio 1980 trionfò ina Lenggries Petar Popangelov.Al quarto posto ai piedi delc’è Steven Amiez, seguito da Henrik Kristoffersen e da Linus Strasser, al miglior risultato stagionale dopo tre uscite e il settimo posto di Levi.