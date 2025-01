SalaTajani | grazie a diplomazia e 007

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.30 "allae unanche alla nostra intelligence che è stata veramente superlativa". Così il vice premier e titolare degli Esteri Tajani, intervenendo all'edizione straordinaria Tg1 per la liberazione di Cecilia Sala. A quanto si apprende, il direttore AISE (i nostri Servizi per l'estero) è andato personalmente in Iran a prendere la giornalista che dal 19/12 era in cella. Anche il vicepremier Salvini saluta sui social la notizia: "Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l'Italia, bentornata!", ha postato su X.