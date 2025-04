Ucraina attacco russo a Sumy Almeno 31 morti Zelensky Colpiti i fedeli la Domenica delle Palme solo un bastardo può fare tanto

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo a Sumy: "Almeno 31 morti" | Zelensky: "Colpiti i fedeli la Domenica delle Palme, solo un bastardo può fare tanto" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Media: "Gli Usa chiedono il controllo di un gasdotto ucraino". Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni"

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - attacco russo a Kharkiv : un morto

Ucraina - Zelensky : “Oltre 100mila persone a Mykolaiv al feddro per attacco russo”

Ucraina - attacco russo contro Odessa - colpito il centro storico

Ne parlano su altre fonti Attacco russo a Sumy: "Almeno 24 morti" | Zelensky: "Colpiti i fedeli la Domenica delle Palme, solo un bastardo può fare tanto". Ucraina: attacco missilistico su Sumy nella domenica delle Palme, oltre 30 morti. La Nato: 'Scene orribili in un giorno sacro per molti'. Ucraina news oggi, Russia bombarda Sumy: "Molti morti". Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Attacco missilistico su Sumy, decine di morti. Zelensky: «Solo un bastardo può fare tanto». Allerta aerea a Kiev. Missili e morti a Sumy nell'attacco in Ucraina, Zelensky accusa Putin: "Solo un bast***o può fare tanto". Ucraina, attacco russo su Sumy: "Molti morti".

Si apprende da msn.com: Ucraina: attacco missilistico russo a Sumy, "almeno 21 morti" - AGI - Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico a Sumy, nel nored-est dell'Ucraina, in cui sono rimaste uccise almeno 20 persone. Lo ha riferito il sindaco di Sumy, come riporta il sito Uk ...

ilgazzettino.it riferisce: Guerra Ucraina, attacco russo a Sumy. «Morti in 31, anche 2 bimbi. Ci sono 83 feriti». Ipotesi missile con munizioni a grappolo - Sull'Ucraina, l'intesa è lontana. L'inviato di Trump Kellogg ha ipotizzato ieri zone di controllo separate, l'Occidente a ovest e l'esercito russo ad est, ...

Come scrive tg24.sky.it: Guerra Ucraina Russia, Kiev: "I morti in attacco russo a Sumy sono 31, tra cui 2 bambini" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'I morti in attacco russo a Sumy sono 31, tra cui 2 bambini' ...