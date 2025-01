Pronosticipremium.com - Saelemaekers-Abraham, intreccio tra Roma e Milan: il piano

Tammye Alexis, protagonisti di un doppio derby, hanno rafforzato la convinzione in casache lo scambio dei prestiti abbia rappresentato un affare vantaggioso per entrambe le squadre. Questa operazione, conclusa velocemente a fine agosto senza obblighi di riscatto, potrebbe essere trasformata in un trasferimento definitivo, come riportato dal Corriere dello Sport. La riuscita dipenderebbe da un accordo sulle valutazioni economiche dei due giocatori, utile per soddisfare le esigenze di bilancio di entrambi i club senza incorrere in irregolarità finanziarie.La, che ha già ricevuto un milione per l’operazione estiva, sembra aperta a trovare una soluzione, soprattutto se i giocatori continueranno ad esprimere soddisfazione per le rispettive destinazioni.