Riscaldamento rotto | studenti delle scuole Aldini Valeriani al freddo

Bologna, 8 gennaio 2025 – Rientro in classe al gelo all’Iisdove sia ieri che oggi i ragazzi che studiano al secondo e al terzo piano dell’edificio di via Bassanelli erano al. Come già era accaduto a novembre con gliche hanno scioperato. Ieri, c’è stato un primo intervento di Renovit, la società che ha vinto l’appalto della Città metropolitana per la gestione delnelle superiori, un intervento che non ha portato a una soluzione strutturale tanto che oggi alle 8, nelle aule, era di nuovo. Per la Città metropolitana: “I tecnici della ditta Renovit stamattina alle 8 sono stati chiamati per un problema alnei piani alti. Sono intervenuti e alle 11 lo hanno ripristinato il servizio”. Ma il leghista Matteo Di Benedetto esprime solidarietà ai ragazzi e alle loro famiglie: “È l’ennesimo episodio di mancato funzionamento dell’impianto di