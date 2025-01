Cultweb.it - Respect è ispirato a una storia vera?

alladella leggendaria Aretha Franklin.Anche in questo casa Hollywood non si è fatta sfuggire l’occasione di realizzarne un biopic che potesse trattare, oltre che la straordinaria carriera musicale, anche i lati privati e gli impegni sociali di una delle cantanti più celebri di tutti i tempi. Nel 2018, così, MGM sviluppò un film che, sebbene abbia trascurato diversi lati oscuri della vita dell’artista come la figura del padre C.L. (portato sullo schermo dal premio Oscar Forest Whitaker), la lotta della donna contro il peso, e il rapporto non propriamente idilliaco con il suo primo marito Ted White (Marlon Wayans), ha portato sullo schermo, in maniera edulcorata, molte delle tappe della vita della cantante.Tra le tante star della musica capaci di rivoluzionarne l’intera industria, nessuna è forse stata più influente di quella che in molti hanno definito, Lady Soul.