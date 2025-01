Biccy.it - Presta risponde a Bonolis e attacca Bruganelli

Quella fra Paoloe Luciosembrava una rottura pacifica, ma a volte l’apparenza inganna. Le belle parole di ringraziamento che Paolo ha rivolto a tutte le maestranze della società Arcobaleno Tre gestita proprio da Lucio sono state macchiate da quest’ultimo che, nel congedarlo pubblicamente, ha tirato in ballo Sonianon nel migliore dei modi.“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre” – aveva scritto Paolosu Instagram – “Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano“. A questo post Lucioha risposto in capslock. “Anche le persone per bene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze“.Un attacco diretto a Sonia(seppur non citata apertamente) che poco ha a che fare con l’addio di Paolodalla sua agenzia.