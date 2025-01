Sport.quotidiano.net - Per la fascia un acquisto da A: c’è Candela. Beruatto alla Samp: rimosso il Pisa dai social

Porte girevoli in casa nerazzurra sulle corsie di destra e sinistra ma c’è anche il nuovo nome per la, l’italiano Antonio, 24 anni, del Venezia. L’esterno destro e terzino quest’anno in Serie A ha collezionato 13 presenze con un assist e arriverebbe per dare fiato a Idrissa Touré. E’ lui il nome scelto per la, sopravanzando anche altri profili come Almqvist, poi arenatosi dopo un secco no del Parma, che erano emersi nei giorni scorsi. Un nome importante perché il, che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto dai lagunari, ha vinto la concorrenza di di Cesena, Cremonese e Sassuolo, che avevano anch’essi tentato l’assalto. Per un giocatore che arriva c’è anche uno che parte. Si tratta di Pietro, protagonista di una delle più particolari trattative di mercato degli ultimi anni.