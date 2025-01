Ilrestodelcarlino.it - Per i b&b feste dorate. Novelli: "Più presenze"

Ascoli è sempre più turistica. A confermarlo c’è Valerio, presidente dell’associazione B&b Ascoli Piceno, oltre che delegato regionale della Federazione attività ricettive extralberghiere, che commenta la situazione nei bed&breakfast., com’è andata questa fine dell’anno? "Per quanto riguarda il movimento turistico che va da periodo natalizio, quindi 22 dicembre fino a fine anno, c’è stata una crescita rispetto allo scorso anno. Non tanto sotto le date di Natale, perciò 24, 25 e 26, ma dal 27 fino a Capodanno c’è stata. Sotto Natale la voglia di famiglia ha ancora la meglio sulla voglia di viaggiare. Dal primo dell’anno questo movimento c’è stato ma sicuramente più spontaneo. Le persone decidono all’ultimo di fare uno o due giorni ad Ascoli e chiamano la mattina per il giorno stesso, visitando la città in modo meno programmato.