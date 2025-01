Davidemaggio.it - Paolo Bonolis lascia l’agenzia di Lucio Presta

Forse era il sodalizio più duraturo tra un agente e un conduttore tv e anche tra i più profittevoli in assoluto. Ora però è terminato.ha annunciato la fine del suo rapporto lavorativo con l’Arcobaleno Tre di. In un post su Instagram si legge:Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano.A commentare il post arriva ancheche svela uno dei possibili motivi dietro la rottura:Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze! scrive in maiuscolo. Il motivo della decisione epocale sarebbe, stando al commento, da attribuire a una donna.