Quotidiano.net - Paola Barbato: "Criminali e un po’ folli. Le mie donne speciali"

Laa alberga nell’essere umano. Gli orrori ancestrali bussano in un costante ritmo tribale. Rifuggiamo e ricerchiamo la mostruosità, atterriti e attratti. E così, nel periodo più horror dell’anno, Neri Pozza pubblica l’ultimo thriller di: La torre d’avorio., 53 anni, è scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, in particolare Dylan Dog per la Sergio Bonelli Editore (dal 1999); al suo attivo una decina di libri., può spiegarci il titolo? "La torre d’avorio è stata utilizzata come metafora: una principessa rinchiusa, il femminile che bisogna proteggere. Per Mara, la protagonista, è una torre fatta di denti in cui si rischia di essere masticati. Mara, l’avvelenatrice, incontra Moira, Beatrice, Maria Grazia e Fiamma al Rems, una struttura sanitaria di detenzione".