Ora è single e torna Uomini e Donne la protagonista più amata si riprende il trono?

Una notizia che forse è più di una suggestione, l’dama disarebbe prossima al ritorno. Di certo, per ora, non c’è niente ma il gossip si sta lentamente ma inesorabilmente gonfiando. La dama potrebbe andare addirittura sul. Proprio nelle ore scorse, infatti, Martina sembra aver annunciato la scelta e la tensione su chi sarà tra Gianmarco e Ciro sale.>>“Mi si è fermato il cuore”. La coppia storica di Canale 5 a nozze: proposta e cuori da tutti gli amici vipNel corso della registrazione di venerdì 3 gennaio sono state mostrate le esterne che Martina ha fatto con i suoi due corteggiatori rimasti. La tronista ha portato fuori Gianmarco Steri e si sono baciati. Ma è successa la stessa cosa con Ciro Solimeno: anche con lui c’è stato il bacio., Ida Platano di nuovo?Gianni Sperti in studio ha attaccato Ciro perché il luogo dell’esterna scelto era lo stesso di un’esterna fatta da Brando Ephrikian e Beatriz nella scorsa edizione, aggiunge Pugnaloni.