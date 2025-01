Terzotemponapoli.com - Napoli: talismano Lukaku, nonostante tutto

Il: di seguito un approfondimento tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Sa anche lui di non avere più quello spunto devastante di un tempo, e allora sta imparando a usare il corpo come scudo per i compagni. Creando spazi attraverso i continui corpo a corpo con i centrali avversari, offrendosi come sponda per gli inserimenti degli esterni o delle mezzali.ha già messo a referto cinque assist in A in queste sue prime 17 partite. Ele critiche, è il capocannoniere della capolista”.E il, quando Romelu va in rete. “E c’è di più: quando Romelu segna, ilvince sempre. Sette reti in campionato in sette gare diverse. E 21 punti per il. Possibile sia solo un caso? Certo, è giusto dire che sono state tante le partite in cui Romelu è sembrato un oggetto estraneo alla manovra azzurra: troppo lontano dai compagni, spesso abbandonato a se stesso”.