Meta sotto i riflettori dell'Ue: il Dsa come baluardo contro la disinformazione online

La Commissione europea “prende nota dell’annuncio direlativo alle sue pratiche di moderazione dei contenuti negli Stati Uniti” nei postdei propri social media, e “non commenta” quest’annuncio che riguarda gli Usa, ma ricorda che “nell’Ue si applica il Regolamento Dsa (‘Digital Services Act’, ndr) sul un mercato unico dei servizi digitali”.Lo ha precisato oggi a Bruxelles il portavoce per la Sovranità tecnologica, la Ricerca, la Difesa e lo Spazio, Thomas Reigner, in riferimento all’annuncio con cui ieri Mark Zuckerberg ha indicato che sarà abbandonata negli Usa la pratica delle verifiche dei contenuti da parte dei “fact-checker” per i social media diFacebook e Instagram.La Commissione “continua a monitorare la conformità delle maggiori piattaforme(‘Very LargePlatforms’, ndr) con i loro obblighi del Dsa nell’Ue”, ha riferito Reigner, ricordando che “ai sensi del Dsa, collaborare con ‘fact-checker’ indipendenti può essere un modo efficiente per le piattaforme di mitigare i rischi sistemici derivanti dai loro servizi, nel pieno rispetto della libertà di espressione”.