Lutto nel giornalismo addio a Rino Tommasi

Leggi su Dayitalianews.com

. Il giornalista sportivo, voce storica delle telecronache di pugilato e tennis aveva 90 anni: era nato a Verona il 23 febbraio del 1934.era stato tennista dal 1951 al 1972, militando fino alla seconda categoria. La sua carriera giornalistica era iniziata nell’agenzia di stampa Sportinformazioni, prima di passare a Tuttosport e alla Gazzetta dello Sport, per cui ha scritto per oltre 40 anni. È stato addetto all’ufficio stampa della Lazio negli Anni Settanta e ha pubblicato da editore la rivista specialistica Tennis Club. Dopo un impegno anche come organizzatore di match di pugilato, è diventato il volto noto che tutti hanno imparato a conoscere come commentatore sportivo a Canale 5 e poi direttore dei servizi a Tele+. Con l’amico Gianni Clerici ha commentato tutti i tornei del Grande Slam di tennis fino al 2010, passando da Koper Capodistria a Sky Sport.