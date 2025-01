Inter-news.it - LIVE Inter-Bologna Primavera 0-0: inizia la partita!

Leggi su Inter-news.it

L’gioca quest’oggi alle ore 12 contro ilnellavalida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Andrea Zanchetta deve reagire all’ultima clamorosa sconfitta in campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP12.02LA!11.58 Berenbruch torna tra i titolari così come Aidoo: entrambi erano in Arabia Saudita per gli impegni della Prima Squadra. Cerpelletti è un’altra sorpresa nel centrocampo nerazzurro dove manca Topalovic, oggi rientrato in panchina.11.50si giocano l’accesso al Konami Youth Development Centre ai quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 33 Cerpelletti, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin.