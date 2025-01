Biccy.it - Lite furiosa tra Helena e Ilaria: le immagini esclusive, video da brividi

Leggi su Biccy.it

Ormai da quasi dieci giorni parliamo della famosatraPrestes eGalassi, ma non abbiamo mai visto le, l’unica cosa che è stata trasmessa su Mediaset Extra è una conversazione in cui Chiara Cainello ha gridato: “Oddio Stefania, le Sto arrivando! mettendo le mani addosso!“. A poche ore dalla puntata più attesa di questo Grande Fratello abbiamo finalmente la clip choc di questa litigata.Latra, le primeufficiali.Myrta Merlino poco fa a Pomeriggio 5 ha mandato in onda ledello scontro violento tra: “Stasera succederà di tutto mi dicono. Ne vedremo delle belle. Noi però abbiamo alcunedi questa discussione violenta tra due gieffine. Anche se le aggressività tra donne a noi non piacciono“.