L’inintelligibile magia della Tournèe dei 4 trampolini La manifestazione continua a stupire rendendosi unica ogni anno

La settantatreesima edizioneTournée dei quattroè andata in archivio con il ritorno al successo di un austriaco, Daniel Tschofenig, il quale ha battuto in un triello sul filo del rasoio i connazionali Jan Hörl e Stefan Kraft. Al di là dell’esito, tra il 28 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 si è capito viepiù perché essa ha un fascino ineguagliato e ineguagliabile.L’evento è stato concepito a fine anni ’40, vedendo concretamente la luce con il giorno di Capod1953. Sono passati 72 anni da allora e la formula, semplice e immediata, non è mai cambiata. “Se funziona, non aggiustarlo” dicono oltreoceano. Appunto, grazie a questa dinamica, qualsiasi Tournée è paragonabile a quelle precedenti e a quelle successive. Certo, qua e là ci sono stati eventi anomali, ma l’impalcatura diedizione è identica a tutte le altre.