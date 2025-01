Iltempo.it - La rovinosa uscita di Santoro da Floris: "Nefandezze!", poi la liberazione

Cecilia Sala è tornata in Italia grazie al lavoro del governo e della diplomazia italiana. Un capolavoro, ladella giornalista detenuta in Iran senza accuse se non quella di aver genericamente violato la legge della Repubblica islamica, preceduto dal viaggio negli Usa della premier Giorgia Meloni. Ma solo qualche ora prima della notizia che tutta Italia aspettava Michele, ospite di Giovannia Dimartedì, aveva sparato a zero contro l'esecutivo. "Non la facciamo rientrare, questa è una colpa grave del governo", attaccava l'ex conduttore Rai criticando il silenzio stampa degli ultimi giorni. "Con un allarme giusto noi avremmo potuto far rientrare Cecilia un attimo prima" dell'arresto, ha attaccato sottolineando che "adesso c'è il silenzio stampa, quindi non possiamo neanche parlare delleche compiono", senza contare che il silenzio stampa era stato chiesto dalla stessa famiglia Sala.