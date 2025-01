Spettacolo.periodicodaily.com - INRI Records, Il Rebranding per il 2025 e la Nuova Visione

, l’iconica etichetta indipendente che da oltre dieci anni arricchisce il panorama musicale italiano, annuncia con entusiasmo il proprioin vista del. Con unarinnovata, l’etichetta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, confermandosi come uno dei punti di riferimento più significativi nel panorama musicale nazionale.Un Roster Eclettico tra Nuovi Talenti e Grandi NomiIlsarà l’anno in cuicollaborerà con una varietà di artisti provenienti da mondi musicali diversi, unendo giovani promesse e artisti già affermati. Tra i nuovi volti troviamo Anna Carol, Labasco, THAEO, Diora Madama, ayo ally, ËGO e Adriana, accanto a progetti consolidati come quelli di Dente, Bianco, Napoleone, Ex-Otago e Maurizio Carucci. Un mix perfetto che riflette l’eterogeneità del panorama musicale contemporaneo.