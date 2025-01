Agi.it - Il Pd attende il governo sul terzo mandato e conferma il sostegno a Todde

Leggi su Agi.it

AGI - La doppia partita di Campania e Sardegna tiene banco nei primi capannelli del Pd dopo la pausa natalizia. E non potrebbe essere diversamente visto l'affaire, con la governatrice a rischio decadenza dalla carica di consigliera regionale e a rischio per quella di Presidente di Regione. In casa dem si registra un clima di cauta fiducia. È vero che problemi organizzativi nell'impostazione della campagna di Alessandraci sono stati, è il ragionamento, ma ai dem non sembrano tali da portare alla decadenza della governatrice e del Consiglio Regionale. Una considerazione che si basa su due presupposti: Il primo: non c'è stato un superamento del tetto di spesa durante la campagna elettorale. Il secondo: il rendiconto è stato presentato sebbene a presentarlo non sia stato un mandatario, figura che compare in ogni campagna e a cui compete la rendicontazione delle spese attraverso un conto corrente bancario dedicato.