I piccoli birrifici salvi grazie al taglio accisa

Buone notizie per un centinaio diartigianali della Toscana, tra cui quelli con sede a Prato, in Valbisenzio, sul Montalbano e a Montemurlo. C’è il via libera, infatti, per l’approvazione in commissione Bilancio della Camera dei Deputati dell’emendamento alla manovra finanziaria che conferma ildell’previsto per il 2022 e il 2023 per iartigianali. A darne notizia sono Coldiretti Toscana e Consorzio Birra Italiana che avevano chiesto di sostenere la filiera della birra Made in Italy e le tante imprese, spesso giovani, impegnate a garantire un prodotto di qualità, innovativo e legato al territorio, con effetti positivi sull’ambiente e sull’occupazione. "La norma prevede – spiega Coldiretti – che iartigianali con una produzione fino a 10mila ettolitri beneficeranno di uno sconto del 50%.