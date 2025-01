Ilrestodelcarlino.it - “Guardia medica, l’assenza è assurda”

Civitanova, 8 gennaio 2025 –chiusa nei giorni festivi a Civitanova, cresce lo scontento per i disagi patiti dai civitanovesi e interviene anche Gino Gabellieri, autista soccorritore della Croce Verde di Civitanova. Con la premessa che il suo sfogo non vuole colpire i medici “che stimo e ringrazio per il lavoro e la dedizione nell’alleviare le sofferenze” si augura che il sindaco Ciarapica “possa leggere l’indignazione di un contribuente onesto che paga le tasse senza avere i servizi dovuti dalla legge, un contribuente che nel momento del bisogno si sente scaricato da quelle istituzioni che dovrebbero garantire i servizi essenziali”. Nella sua premessa chiarisce che nei panni del sindaco si sarebbe dimesso per non aver saputo garantire il servizio e tiene inoltre a chiarire la sua “comprensione per il problema di base della mancanza di medici, che poteva essere risolto già da giunte regionali precedenti, però ritengo inaccettabile che in una città con oltre 40mila abitanti non si sia garantito il servizio dianche nei giorni di festa”.