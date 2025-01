361magazine.com - Grande Fratello, dopo il chiacchiericcio su Lorenzo Spolverato, interviene il suo staff

Leggi su 361magazine.com

le voci circolate sul passato di, è intervenuto lo: “agiremo legalmente”– Si è parlato ditra i protagonisti di questa edizione dele non solo per la sua stria con l’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta. Sono circolate infatti delle voci che riguardano il passato del gieffino che hanno costretto il suoa intervenire per difenderne l’immagine.Leggi anche–>, un gieffino e le sue origini nella Royal Family“Nelle ultime settimane continuano a circolare informazioni false e diffamatorie sul conto di. Queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare.Per questo motivo, abbiamo deciso di agire legalmente per tutelaree il suo diritto alla privacy e al rispetto.