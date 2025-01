Tvzap.it - “Forum” non va in onda: il motivo della decisione improvvisa di Mediaset

Leggi su Tvzap.it

Programmi Tv. “” non va in: ildi. Colpo di scena per i fan del celebre programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Laè arrivata in modo inaspettato, lasciando pubblico e addetti ai lavori sorpresi. Tuttavia, la sospensione dovuta a un cambio di programmazione è stata pensata per una ragione particolare. (.)Leggi anche: “”, Barbara Palombelli choc: cosa le scappa in direttaLeggi anche: “Sarà lei a condurre.”, L’Isola dei famosi torna su Canale 5: i rumor sulla prossima edizione“” sospeso, cosa succedeLa puntata de “Lo Sportello di“, prevista per oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, non è andata income di consueto su Rete 4. Il tribunale televisivo condotto da Barbara Palombelli si è fermato per un giorno a causa di unapresa daall’ultimo momento.