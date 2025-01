Ilgiorno.it - Ex Santa Margherita, Supernova piazza già metà degli appartamenti di palazzo piazza Borromeo

Pavia, 8 gennaio 2025 – Il terremoto giudiziario, che ha decapitato i vertici di, non ferma il progetto di rigenerazione urbana dell’ex. Prosegue senza intoppi il recupero di, storico complesso per il quale la consegna delle unità abitative è confermata entro la secondadel prossimo anno. “Il recupero di– ha spiegato Gabriella Di Pascale, responsabile dello sviluppo dimanagement – è un esempio di rigenerazione urbana che combina il rispetto per il patrimonio storico con l’innovazione e la sostenibilità. Il progetto Il progetto prevede la realizzazione di 37 unità residenziali, da bilocali a pentalocali, un’autorimessa interrata e un ampio giardino privato. I lavori sono in pieno svolgimento, la recente installazione della gru nella corte interna segna un avanzamento significativo in linea con il cronoprogramma”.