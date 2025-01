Thesocialpost.it - Enorme incendio a Los Angeles, i vigili del fuoco: “Non riusciamo a contenerlo”

A Losè stato dichiarato lo stato d’emergenza a causa dei devastanti incendi che hanno colpito le colline attorno alla città. Oltre 30.000 residenti sono stati evacuati, mentre circa 180.000 utenze sono senza elettricità. Pacific Palisades, quartiere esclusivo che si affaccia sull’oceano a ovest della città, è avvolto dalle fiamme. I residenti hanno condiviso immagini drammatiche: ville lambite dal, fumo nero denso, strade intasate e persone in fuga tra cenere e violente raffiche di vento.Leggi anche: Maxia Los, da Tom Hanks a Spielberg: tutte le star in fuga dalla città VIDEOThis is by far the craziest video from the fire in Los. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them.