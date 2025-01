Ilrestodelcarlino.it - Ennesima rissa all’istituto Corni a Modena, botte tra studenti nel corridoio: arriva la polizia

, 8 gennaio 2025 – Primo giorno di scuola al ritorno dalle vacanze natalizie già segnato dalla violenza., ieri mattina all’interno deldi, tristemente noto, purtroppo, per analoghi episodi di cronaca. Durante l’intervallo, infatti, per cause sconosciute duedel professionale hanno iniziato ad insultarsi l’un l’altro. I giovani dalle parole sono passati alle mani ed hanno iniziato a picchiarsi lungo il. La scena non è ovviamente passata inosservata e subito sono intervenuti i docenti che, in brevissimo tempo, hanno separato i dueprima che la situazione degenerasse. Infatti non si è reso necessario l’intervento dei sanitari ma, per gli accertamenti di rito, sul posto sono intervenuti gli agenti della volante con due pattuglie. I poliziotti hanno sentito i ragazzi – poi raggiunti dai rispettivi genitori subito chiamati dalla dirigenza scolastica e dalla forze dell’ordine – e il corpo docente al fine di far luce sull’episodio.