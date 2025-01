Ilfattoquotidiano.it - Da Tom Hanks a Ben Affleck e Steven Spielberg, le star di Hollywood in fuga dalle fiamme di Los Angeles: a fuoco Pacific Palisades, il quartiere dei vip

Un inferno dilambisce le ville delle, lussuosa oasi affacciata sull’Oceano a ovest di Los. Il vasto incendio, divampato tra Malibù e Santa Monica, sta minacciando oltre tredicimila edifici e ha costretto più di trentamila persone all’evacuazione. Tra loro, moltissimi volti noti di, che hanno scelto questa zona esclusiva come loro dimora. Da Tom, da Adam Sandler a Ben, sono ore di apprensione per le celebrità che vivono nell’area colpita dal rogo.“Ilin cui sono cresciuto sta bruciando. Pregate per”, ha scritto in un commovente messaggio sui social Chet, figlio di Tom. Un appello che si unisce a quello di altreche hanno documentato la drammatica situazione e hanno espresso la loro solidarietà alle popolazioni colpite.