Inter-news.it - Condò: «Frattesi? Al suo posto ci penserei bene. Inzaghi chiaro!»

Paoloha esil suo pensiero in merito al presunto “mal di pancia” di Davide, del quale si parla in relazione a un possibile addio all’Inter a causa dello scarso minutaggio avuto finora. IL RAGIONAMENTO – Paoloha parlato a Calciomercato – L’Originale del futuro di Davide, invitando quest’ultimo a riflettere con estrema attenzione su un possibile addio all’Inter. Secondo il giornalista, infatti, il centrocampista italiano avrebbe tutte le possibilità di restare in nerazzurro, almeno fino alla conclusione dell’annata, così da provare a contribuire ai successi auspicati dal suo club: «Se fossi aldi, io mi sentirei un titolare. Resterei all’Inter, anche sulla base di una considerazione. Fin dall’inizio della stagione, infatti,ha impostato un lavoro specifico in termini di rotazioni.