Cesena, Van Hooijdonk ai saluti. Va in Olanda, accordo ad un passo

Ripresi ieri gli allenamenti, dopo il riposo concesso lunedì, in occasione della festività dell’Epifania, da Michele Mignani. Cinque giorni, ora, per preparare un match, quello di domenica all’Orogel Stadium Manuzzi, contro il Cittadella, che ha il risultato obbligato o quasi. Dopo il dicembre nero con cinque sconfitte su sei incontri di campionato, a cui si è aggiunto il tracollo di Bergamo in Coppa Italia, serve assolutamente la vittoria per rimettere in careggiata la classifica e ritrovare morale e autostima. Nel primo match del 2025 il Cavalluccio ritrova il suo bomber, Cristian Shpendi, che ieri ha svolto tutto l’allenamento insieme ai compagni, il recupero dall’infortunio può considerarsi completato, occorrerà verificare però la tenuta fisica dopo un mese di stop. Ricordiamo che il centravanti italo albanese ha saltato le gare, tutte perse e senza segnare nemmeno una rete, contro Juve Stabia, Cremonese e Carrarese per uno stiramento alla gamba rimediato nell’ultimo match vinto contro il Cosenza in casa il 14 dicembre.