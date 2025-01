Cecilia Sala è stata liberata la giornalista sta tornando in Italia dall’Iran

Leggi su Dayitalianews.com

La reporter eraarrelo scorso 19 dicembre in Iran, per “violazione delle leggi della Repubblica islamica”.si trovava in Iran da alcuni giorni con un regolare visto giornalistico, stava realizzando dei servizi per il suo podcast “Stories”, prodotto da Chora Media.Pochi minuti fa è decollato da Teheran l’aereo che riporta inla, detenuta in isolamento in Iran dal 19 dicembre. A darne notizia è stato Palazzo Chigi, con un comunicato ufficiale. “Grazie a un intenso lavoro diplomatico e di intelligence, la nostra connazionale èrilasciata dalle autorità iraniane e stain. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possibile il suo ritorno, permettendole di riunirsi con i suoi familiari e colleghi.