Agi.it - Caso Todde, prossima settimana la riunione della Giunta per le elezioni

AGI - Dovrebbe riunirsi a metà, probabilmente mercoledì 15 gennaio, ladelledel Consiglio regionale chiamata a pronunciarsi sull'eventuale decadenzapresidenteRegione Sardegna, Alessandra, per gravi irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali contestate dal Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari. Il presidentedelle, Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra), che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, stamane ha preannunciato che invierà la convocazione in questi giorni. L'organismo avrà poi 90 giorni di tempo per pronunciarsi attraverso un documento motivato e potrà nel frattempo nominare esperti e convocare audizioni. Poi la decisione dovrà passare al vaglio dell'Assemblea sarda, che dovrà esprimersi sulla decadenza, con voto segreto.