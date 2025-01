Inter-news.it - Bentancur sviene in campo: paura in Tottenham-Liverpool!

Attimi di paura per Rodrigo Bentancur. L'ex Juventus è svenuto in campo durante Tottenham-Liverpool ed è uscito fuori in barella. MOMENTI DI PAURA per l'ex Juventus Bentancur durante Tottenham-Liverpool, sfida tuttora in corso in EFL Cup, coppa Inglese. Il centrocampista uruguaiano, durante un calcio d'angolo, ha provato a colpire il pallone di testa per poi stramazzare a terra privo di sensi. Il giocatore, soccorso immediatamente dai medici, è stato sostituito e portato immediatamente in ospedale. Momenti di assoluta paura a Londra per l'ex centrocampista, che ha militato anche diversi anni alla Juventus.