Avengers | Doomsday la storia c’è ma la sceneggiatura non è ancora pronta

Leggi su Cinefilos.it

, lac’è ma lanon èI Marvel Studios avevano in programma unaincentrata su Kang per il quinto film degli(precedentemente: The Kang Dynasty), ma sono stati costretti a tornare al tavolo da disegno quando l’attore Jonathan Majors è stato condannato per aggressione. Si è quindi deciso di passare al Dottor Destino, che sarà interpretato da Robert Downey Jr. con.“Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con Markus e McFeely durante tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme”, ha detto il co-regista Joe Russo l’anno scorso quando Stephen McFeely si è unito al team di sceneggiatori. “È un po’ come risalire in sella a una bicicletta. Abbiamo un processo davvero codificato con cui lavoriamo tutti insieme.