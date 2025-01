Aspetta tre ore i soccorsi e muore in ambulanza | la Procura apre un’indagine

Leggi su Dayitalianews.com

laLa scomparsa di Serafino Congi, appena 48enne e padre di due figlie, poteva essere evitata se fosse stato presente un medico per assisterlo. Ciò che è avvenuto la sera del 4 gennaio a Celico, in provincia di Cosenza, rappresenta un triste ritratto della sanità italiana. L’uomo è stato colpito da un arresto cardiaco durante il trasferimento in, dopo aver atteso più di tre ore nel Pronto Soccorso di San Giovanni in Fiore.Attende per tre ore iinIl 48enne era giunto nel pomeriggio del 4 gennaio al pronto soccorso del piccolo centro montano calabrese di San Giovanni in Fiore, dove il personale presente ha stabilito che, a causa della gravità del suo stato, fosse necessario trasferirlo in un altro ospedale. Tuttavia, in quel frangente, non c’erano medici disponibili.