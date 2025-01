Oasport.it - Andy Roddick risponde a Kyrgios: “Perde tempo a postare siringhe e commentare la vita di altri”

Leggi su Oasport.it

Nickha ripetutamente attaccato Jannik Sinner nel corso degli ultimi mesi, accusandolo più volte in merito alla positività riscontrata al Clostebol nel mese di marzo e da cui il numero 1 del mondo è stato assolto dall’ITIA (il tribunale indipendente). La WADA ha presentato ricorso al TAS e il tennista italiano dovrà affrontare un processo nei prossimi mesi, ma nel fratdeve fare i conti con le continue provocazioni dell’australiano attraverso i canali social.Nickha punzecchiato anche lo statunitense, ex numero 1 del punto che ha sempre esaltato l’azzurro. Proprio per questo motivo l’americano ha volutore durante il suo podcast: “Il suo talento è il motivo per cui non riesco a smettere di guardarlo e proprio per questo penso che sia troppo bravo per passare ilsu Twitter oladegligiocatori fuori dal campo, continuando a lanciare ombre per ottenere click e like“.