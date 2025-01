Tvplay.it - Addio Inter, nuova squadra per Frattesi: c’è l’annuncio ufficiale

Il futuro del centrocampista dell’Davidesembra ormai segnato. Giocatore e società hanno preso questa decisione. La sconfitta in Supercoppa italiana ha portato aria pesante in casae il club nerazzurro deve fare i conti con qualche problema di troppo. Da quelli relativi ad una rosa che non sembra cosi lunga a quelli relativi ad Asllani e, finiti nella polemica nel post gara con quest’ultimo sul quale si adombrano rumors di mercato.per: c’è(Lapresse) TvPlayè un titolare della Nazionale italiana molto ambito e alcuni considerano davvero eccessivo dare un minutaggio cosi scarno al centrocampista, Inzaghi spesso lo mette per gli ultimi 10-15 minuti e lo stesso giocatore di origini romane sembra sfiduciato, nelle ultime gare è apparso in difficoltà e non riesce più a incidere come a inizio stagione.