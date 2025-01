Fanpage.it - Troppo fluoro nei piccoli potrebbe abbassare il QI dei bambini: lo studio americano divide gli esperti

Un nuovocondotto su decine di ricerche precedenti ha collegato la frequqnte esposizione ala una diminuzione del QI nei. I ricercatori hanno quindi sollevato preoccupazioni sulla neurotossicità della sostanza, specialmente per bimbi e donne in gravidanza, ma tra pediatri e dentisti in tanti continuano ritenere ilun elemento indispensabile per la salute dei più: "Dati parziali e politicizzati".