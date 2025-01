Thesocialpost.it - Trentino, due turisti inglesi dispersi sull’Adamello: partite le ricerche dopo

Due, nati nel 1988 e nel 1989, sonosul gruppo dell’Adamello, tra le province di Brescia e Trento. L’ultima traccia certa dei due risale a Capodanno, quando si trovavano al bivacco Malga Dosson, in Val San Valentino, ai piedi della parete sud del Carè Alto.Leggi anche: Scontro fra barche sulla foce del Tago in Portogallo: due feriti gravi e dueI due uomini dovevano rientrare in Inghilterra il 6 gennaio, ma non si sono presentati al volo di ritorno. Stamattina, uno dei familiari ha dato l’allarmegiorni senza notizie. Subito è scattata la macchina delle, coordinata dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme alla Guardia di Finanza e ai carabinieri.Lein corsoLe squadre di soccorso stanno perlustrando le zone vicine al bivacco dove i due erano stati avvistati per l’ultima volta.