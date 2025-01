Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi e sino al prossimo 27 giugno è in programma la seconda fase delle attività propedeutiche alla prolungamento della linea C della metropolitana da San Giovanni al Colosseo prolungamento che consentirà Anche lo scambio con la linea B della metropolitana durante questa nuova fase di cantiere l’ultima corsa dei treni della linea ci sarà alle 20:30 davanti e alle 21 da San Giovanni poi treni verranno sostituiti in superficie dalle navette bus M C express San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco dice le linee bus sostitutive saranno attive secondo gli orari seguiti dalla metro ovvero dalla domenica al giovedì fino alle 23:30 e al venerdì e al sabato fino all’una e trenta di no È in arrivo una nuova agitazione nel settore del trasporto pubblico locale sarà venerdì 10 gennaio dalle 830 alle 12:30 dettagli sumobilita.