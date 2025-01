Ilrestodelcarlino.it - Struggente saluto degli amici a Baye morto a 17 anni: fiori, palloncini bianchi e fumogeni

Rimini, 7 gennaio 2025 – Mazzi diappesi al cancello della scuola, un quadro con una foto, messaggi, dediche. E poi, dopo il suono della campanella, tutti fuori, nel piazzale davanti all'istituto. Per accendere icolorati e liberare in aria decine e decine die azzurri. L'affetto grande, smisurato, delle ragazze e dei ragazzi dell'istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi' che si sono stretti al dolore dei familiari di B aye Madjimby Mboup. Un piccolo gesto, dal grande significato. Così i compagni di scuola del 17enne di origine senegalese, vittima di un tragico incidente in scooter avvenuto l'altra mattina verso le 4.30 nel rettilineo di via della Stazione a Misano, hanno voluto ricordare il loro amico, nel primo giorno di lezione dopo la pausa invernale.