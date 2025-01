Ilgiorno.it - Statale 36 da incubo, ad Abbadia due incidenti in galleria in poche ore. Una decina i feriti

Lecco, 7 gennaio 2024 –36 da. Inore si sono verificati duein Superstrada all'altezza diLariana. Il primo incidente Il primo è successo poco prima delle 7, in una, laBorbino, in carreggiata sud, verso Lecco. Il conducente di una prima auto ha perso il controllo del mezzo e ha innescato un impressionante maxi tamponamento a catena: diversi i veicoli coinvolti e 10 i, 17 anni la più giovane, 76 il più anziano. In posto i sanitari di Areu, con i volontari soccorritori del Soccorso Bellanese e della Croce rossa di Lecco, insieme ai vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas. Nessuno delle persone assistite ha riportato ferite gravi. Per consentire i soccorsi, un tratto di 36 è stato chiuso al transito.