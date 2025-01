Formiche.net - Spionaggio e sovranità tecnologica, ecco perché gli Usa valutano il ban sui droni cinesi

Leggi su Formiche.net

Mentre icosiddetti “commerciali” entrano sempre più a far parte della quotidianità lavorativa e ricreativa, negli Stati Uniti crescono i dubbi in relazione alla sicurezza nazionale. L’amministrazione Usa guidata da Joe Biden, e ormai prossima al termine del mandato, ha dichiarato di star considerando nuove regolamentazioni per limitare, se non addirittura bannare, idi produzione cinese e russa negli Stati Uniti. Nel solco di questa dichiarazione, il Dipartimento del Commercio sostiene che il fatto che la maggior parte deiper uso civile sia progettata, sviluppata e prodotta in Cina e Russia pone “rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale” e ha diramato una richiesta alle aziende del settore per stimare l’eventuale impatto di questa nuova regolamentazione entro il 4 marzo.