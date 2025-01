Bergamonews.it - Space X, Misiani: “Maggioranza in stato confusionale, Meloni chiarisca”

Leggi su Bergamonews.it

L’indiscrezione pubblicata dall’agenzia di stampa internazionale Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate conX, azienda aerospaziale di Elon Musk, per fornire servizi di telecomunicazione all’Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi di dollari, agita l’esecutivo e la politica.Le opposizioni parlano di “notizie inquietanti” e chiedono a gran voce che la premier Giorgia. La notizia ha fatto parecchio discutere in Italia così come in Europa, tanto da spingere Palazzo Chigi a intervenire per smentire ufficialmente che siafirmato un contratto con Musk. Sono stati confermati solo “normali approfondimenti” con le società che si occupano di questi dossier. Ma, soprattutto, Palazzo Chigi ha negato che se ne sia parlato nel viaggio della presidente del consigliodal neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump: “ridicolo il solo pensarlo”.