Tvplay.it - Sorpresa Juve in attacco, affare low cost: è lui il vice Vlahovic

Nome aper l’dellantus. La dirigenza bianconera avrebbe trovato il profilo giusto per dare respiro a Dusandurante la seconda parte della stagione.Appena iniziata la sessione invernale di calciomercato, lantus ha ingranato la marcia per ciò che riguarda i rinforzi per il prosieguo della stagione. Saranno sicuramente necessari per rispondere alle esigenze emerse sia per il reparto arretrato con l’infortunio di Gleison Bremer sia per l’. Infatti né Arek Milik né Nico Gonzalez riescono a uscire del tutto dal tunnel dei problemi fisici, che finora ne hanno limitato l’impiego.inlow: è lui il(LaPresse) – tvplay Ciò vuol dire che urge un’alternativa a Dusanretto a fare gli straordinari fra gli impegni di campionato e coppe.