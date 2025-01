Abruzzo24ore.tv - Si presenta non invitato, minaccia tutti con un coltello e fugge

L'Aquila - Un ingresso non autorizzato e un’arma sguainata trasformano una festa privata in un episodio di paura e tensione a Pescasseroli. Una serata che doveva essere solo all’insegna del divertimento ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. È successo durante una festa privata organizzata in un noto locale di Pescasseroli, dove un giovane di origine straniera ha tentato di accedere senza essere nella lista degli ospiti. Gli addetti alla sicurezza hanno intercettato l'intruso all’ingresso, bloccandolo e impedendogli l’accesso. Da lì, però, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane ha iniziato una lite animata e, in un’escalation di violenza, ha estratto undalla tasca. Con l’arma ha prima danneggiato la tensostruttura del locale, tagliando parte del rivestimento, poi ha rivolto minacce esplicite verso alcuni dei presenti, seminando il panico tra gli invitati.